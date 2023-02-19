Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 04:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 3.56'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-02-19
Saat:03:56:10 TSİ
Enlem:38.09 N
Boylam:36.239 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/uAzTbW1xIu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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