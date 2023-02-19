Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Zeytinburnu önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Ataköy Marina'ya yanaştırıldığı duyuruldu.