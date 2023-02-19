Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 03:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İstanbul'da Zeytinburnu önlerinde sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Zeytinburnu önlerinde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Ataköy Marina'ya yanaştırıldığı duyuruldu.
Etiketler: İstanbul
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