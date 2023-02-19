Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 02:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de park yeri kavgası: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında park yeri yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 5 zanlı gözaltına alındı.
Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde evin önüne araç park etme meselesinden iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polislerin müdahalesiyle son bulan kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli
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