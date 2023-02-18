"Başkalarına dağıt, onlara da kısmet olsun." Bu sözler; kendilerine verilen gofretleri kibarca iade eden koca yürekli iki çocuğa ait.

Türkiye'nin, sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videoyla tanıdığı o çocuklara TRT Haber ulaştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Muhammed İnan Türkmen 9, Muhammed Onur Mert ise 5 yaşında.

"İyilik yapan, iyilik kazanır derlerdi"

9 yaşındaki Muhammed İnan Türkmen, "İyilik yapan, iyilik kazanır derlerdi. Annem doğru söylemiş. Anneme her zaman inanırım, herkese iyilik yapıyorum, her gün iyilik yapıyorum. İyilik kazanıyorum işte, sadece mutlu oluyorum" dedi.

Muhammed Onur Mert de "Herkes alsın dedim. Herkes alsın, bütün çocukların olsun" ifadelerini kullandı.

Dünyaya insanlık dersi verdiler

Evleri yıkılınca çadırda kalmaya başlayan koca yürekli iki çocuk, yaşadıkları zorluğa ve yokluğa rağmen dünyaya insanlık dersi verdi.

Çocukların bu örnek davranışı annelerini de gururlandırdı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Muhammed İnan Türkmen'in annesi Melek Türkmen şöyle konuştu:

"Allah'ım dedim şükürler olsun. Ya Rabbim dedim. İyi ki bencillik yapmıyor. Herkesle paylaşmayı öğrenmiş, paylaşımcı olduğu için çok memnun oldum. Hatta gururlandım yani, biraz duygulandım, gözlerim yaşardı."

Muhammed Onur Mert'in annesi Fatma Mert de "Çok duygulandık güzel bir his paylaşmayı bilmesi. Böyle şeyler öğrenmesi güzel bir şey. Başkalarını düşünmeleri daha güzel bir şey." dedi.

Fazla verileni kabul etmiyorlar

Çocuklar gibi diğer depremzedeler de yardımlar konusunda çok hassas davranıyor. PTT görevlisi Alim Şahin de şunları söyledi:

"Mesela battaniye ikinci asla almıyorlar, birinciyi alıyorlar. Çok soğuk olmasına rağmen tamam diyor. Bir tane yeter bana diyor. Gerçekten bunlarla çok fazla karşılaştık."

Kamera: Mustafa Tunç

Dron: Usame Tosun