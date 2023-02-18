Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremin ardından oluşan toz bulutu cep telefonuyla kaydedildi
Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı.
Elbistan ilçesinin Gariplik Mahallesi'nde kayda alınan görüntülerde, saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şehrin toz bulutuyla kaplandığı görülüyor.
Vatandaşların telaşlı seslerinin duyulduğu görüntülerde, büyük depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar da yer alıyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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