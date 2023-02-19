Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar 03:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'dan 528 bin maske deprem bölgesine gönderildi
[Fotograf: AA]
Deprem bölgesine yardım malzemeleri sevki kapsamında 528 bin maske, Atatürk Havalimanı'ndan Adana'ya gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenlere yardım amacıyla bölgeye gıda ve ekipman sevkiyatı devam ediyor.
Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetlerine ait iki C-130 uçağı, Atatürk Havalimanı'na geldi.
Uçaklara paletlerle yüklenen 528 bin maske, İncirlik Hava Üssü'ne gönderildi.
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