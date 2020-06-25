Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de zehir tacirlerine yönelik operasyon: 9 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 hafta teknik ve fiziki takip yaparak, uyuşturucu tacirlerini tespit etti.
Dün de eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen ev ve iş yerleri ile araçlara yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 940 lira ele geçirildi.
Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: denizli uyuşturucu operasyonu denizli haberSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 17:55
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