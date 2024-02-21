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Türkiye
İHA 21.02.2024 06:34

Denizli'de transit araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’de akraba ziyaretine giden anne ve oğlunun içerisinde bulunduğu transit araç şarampole uçtu. Oğluyla birlikte araçtan fırlayan anne olay yerinde yaşamını yitirdi.

Denizli'de transit araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Deda idaresindeki transit araç, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Deda ve annesi Melike Deda şarampole yuvarlanan araçtan fırladı. 72 metre aşağıya düşen araçtan yaralı halde kurtulan Necip Deda, yola kadar çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı olan Necip Deda’yı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.

Araçtan yaklaşık 10 metre ileriye savrulduğu belirlenen anne Melike Deda’nın ise yapılan sağlık kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölgede olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin ardından Deda’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Melike Deda’nın oğluyla birlikte Altınyayla Mahallesi'ndeki ikametinden Denizli kent merkezinde yaşayan kız kardeşinin evine ziyarete gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Melike Deda’nın kız kardeşini ise polis ve sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Deda’nın cansız bedeninin cenaze aracına yükleneceği esnada kız kardeşinin feryadı ise yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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