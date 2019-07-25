Tavaş ilçesinde İbrahim Arzıman'ın kullandığı otomobil, Medet Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz kavşakta, Mahmut Korak'ın kullandığı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Arzıman'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Ayşeana Arzıman ile tır sürücüsü Korak, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayşeana Arzıman, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarılan sürücü Arzıman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Tavas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA