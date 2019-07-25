Büyük bölümü faylar üzerinde yer alan Türkiye, her zaman deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Son günlerde uzmanların Marmara Bölgesi’nde 7’den büyük depremler beklediklerini açıklaması, depreme yönelik hazırlıkları yeniden gündeme getirdi. Hazırlıkların bir boyutu da maddi zararlarla ilgili…

1999 Marmara depreminden sonra, depremden etkilenenlerin zararlarını karşılamak için Zorunlu Deprem Sigortası hayatımıza girdi. Bu sigorta sayesinde depremin doğrudan neden olduğu maddi zararların yanı sıra deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak ya da tsunami gibi nedenlerden kaynaklı zararlar da karşılanıyor.

Deprem sigortası yaygınlaşıyor

Zorunlu Deprem Sigortası olmadan bir dizi işlemi gerçekleştirmek mümkün değil. Tapu işlemleri, banka kredisi ile konut alımı, yeni elektrik ve su abonelikleri yaptırmak için zorunlu deprem sigortası şartı aranıyor.

Türkiye topraklarının yüzde 92’si, nüfusun ise yüzde 95’i fay kuşağında yer alıyor. Bu da aslında zorunlu deprem sigortasının önemini açıklamaya yetiyor.

Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yapılıyor. 2000 yılından bu yana zorunlu hale getirilen DASK’ta, o günden bu yana epey yol kat edildi. 2019 yılında sigortalılık oranı yüzde 52’ye kadar ulaştı ve poliçe sayısı 9,1 milyonu buldu. Bu oran, 2018’de yüzde 47’ydi. Yine 2018’de sigorta poliçe sayısı ise 8,8 milyondu.

Marmara Bölgesi başı çekiyor

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre, sigortalılık oranı en yüksek bölge, yakın tarihte depremden en fazla zarar gören Marmara… Marmara Bölgesi’ndeki konutların yüzde 62’si sigortalı. Marmara’yı yüzde 53’le Ege Bölgesi takip ediyor.

Diğer bölgelerde de deprem riski olmasına rağmen sigortalılık oranı daha az. İç Anadolu Bölgesi’nin yüzde 48’i, Akdeniz Bölgesi’nin yüzde 45’i, Karadeniz Bölgesi’nin yüzde 43’ü sigortalı. Tarihte pek çok kez yıkıma uğrayan Doğu Anadolu’da oran yüzde 39’a düşerken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki oran ise yüzde 38.

Deprem olan illerde oran daha yüksek

Verilere göre Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sayısının en fazla olduğu şehir İstanbul. Sigortalılık oranının yüzde 61,90’ı bulduğu İstanbul’daki 6 milyon 15 bin konutun, 3 milyon 755 bini sigortalı. Oran olarak ise yüzde 82 ile Yalova ilk sırada yer alıyor.

Türkiye’de sigortalılık oranının en düşük olduğu şehir ise Şırnak. Sigortalılık oranının yüzde 8,90 olduğu şehirde sigortalı konut sayısı yaklaşık 3 bin.

Genel olarak bakıldığında depremden nasibini almış şehirlerde sigortalılık oranı daha yüksek. Kocaeli’de sigortalılık oranı yüzde 63’ü buluyor. Geçmiş yıllarda depremle sarsılan Çanakkale’de sigortalılık oranı yüzde 65, Erzincan’da yüzde 64. Deprem yaşayan bazı kentlerde ise oranlar bu kadar yüksek değil. Van’da yüzde 43, Kütahya’da yüzde 35 olan Zorunlu Deprem Sigortası oranı Elazığ’da yüzde 34’te kaldı.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasıyla 2000 yılından bu yana meydana gelen toplam 25 bin 205 hasar karşılığında 190 milyon 459 bin 51 TL tazminat ödemesi yapıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA, DASK