Bahçelievler Yenibosna Nevzat Pisak Caddesi'nde yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda büyük bir çökme meydana geldi.

Olayda ölen, yaralanan olmadı.

Büyük bir gürültüyle çöken yolda ağaçlar da metrelerce derinlikteki çukura düştü.

Her gün yüzlerce araç ve yayanın geçtiği caddenin, çökmenin meydana gelmesinden kısa bir süre önce yaya ve araç trafiğine kapatılmış olması olası bir faciayı önledi.

Çökmenin olduğu yolda inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA, İHA