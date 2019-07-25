Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Erzincan'da kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zamanla orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 9, Erzurum ve Ağrı'da 12, Ardahan'da 13, Erzincan ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 36, Ağrı'da 31, Erzincan ve Kars'ta 29, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA