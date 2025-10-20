Denizli'de "şap" alarmı: 17 mahalle karantinada

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hüseyinler ve Dayılar mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildiğini duyurdu.

Bu nedenle Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallerinin tamamı karantina altına alındı.

Hayvan giriş ve çıkışlarının yasak olduğu belirtilen açıklamada, sadece kesim için en yakın mezbahaya gitmek isteyenlerin İlçe Müdürlüğünden izin almak şartıyla hayvanlarını kesime sevk edebileceği kaydedildi.