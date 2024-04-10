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Türkiye
DHA 10.04.2024 23:03

Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Gümüşdere Mahallesi'nde Hüseyin İlkinci yönetimindeki otomobille Tavas istikametine giderken, karşı yönden gelen Rukiye Erçıktı’nın kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi Hüseyin İlkinci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkinci’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zehra İlkinci, kızı Şerife İlkinci ile kamyonetin sürücüsü Rukiye Erçıktı ve yolcular Mehmet Ali Erçıktı ve Sıla Erçıktı, itfaiye ekipleri tarafından otomobillerden çıkartılarak, acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin İlkinci’nin cenazesi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşi de hastanede yaşamını yitirdi

Kazadan ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Zehra İlkinci de yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kızı Şerife İlkinci’nin de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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