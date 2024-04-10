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Türkiye
AA 10.04.2024 21:19

Adıyamanlı depremzede aileye yeni evleri teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti.

Adıyamanlı depremzede aileye yeni evleri teslim edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem bölgelerinin yeniden ihya ve inşası için çalışmaların ilk günden itibaren aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirilen açıklamada, ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımının da sürdürüldüğü aktarıldı.

Adıyamanlı depremzede aileye yeni evleri teslim edildi

Adıyamanlı depremzede aile evlerine kavuştu

Açıklamada, Bakanlık tarafından Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan 2 çocuklu Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği bildirildi.

Yeni evlerine kavuşan Nuh Şahin ve eşi Hanife Şahin'in, böyle bir evleri olacağını hiç tahmin etmediklerini, çifte bayram yaşadıklarını söylediği kaydedildi.

Bakan Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nuh ağabey diyor ki, 'Devletimiz sayesinde biz çifte bayram yaşıyoruz. Devletime canım kurban olsun.' Bizim de emeğimiz, çabamız depremzede kardeşlerimizin mutluluğu için. Nuh ağabey gibi tüm hemşehrilerimiz evlerine yerleşene kadar bize durup dinlenmek yok." ifadelerini kullandı.

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Adıyaman Deprem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konut
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