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Türkiye
DHA 10.04.2024 20:24

Bolu'da otomobil otobüse çarptı: 2 ölü

Bolu'da, D-100 yolunda tur otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki Serdar Genişyürek ve Mehmet Ali Yoz yaşamını yitirdi, Ahmet Şahan ağır yaralandı.

Bolu'da otomobil otobüse çarptı: 2 ölü

D-100 yolunun Bolu geçişi Gölyüzü kavşağı mevkiinde Ankara istikametine ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, tur otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulundan Serdar Genişyürek, Mehmet Ali Yoz ve Ahmet Şahan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza haberini alıp bölgeye gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirirken, yaralılar ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Serdar Genişyürek ve Mehmet Ali Yoz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Ahmet Şahan'ın ise hayati tehlikesinin devam etitği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tur otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

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