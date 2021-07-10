Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Suçatı Mahallesi Akseki mevkiindeki bir tarlada başladığı değerlendirilen yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine bölgeye 2 uçak ve 6 helikopter sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında, 8 hektarlık alan zarar gördü.
Etiketler: Denizli Orman Yangını Yangın
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