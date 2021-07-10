Beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyu ile tüm dünyanın dikkatini çeken Salda Gölü'nde alınan tedbirler işe yaradı.

Geçtiğimiz sezon insan eliyle tahrip edilen beyaz adalar eski haline dönmeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Alınan önlemler işe yarıyor

Salda Gölü'nde koruma önlemlerinden önce tüm bölümler vatandaşların ziyaretine açıktı.

Beyaz adalar kısmında göle girilebiliyor hatta mangal bile yapılabiliyordu. Ziyarete gelen vatandaşlar beyaz kumsalda çukurlar açıp hatta o kumları torbalara doldurarak evlerine götürüyordu.

[Fotoğraf: AA]

Açılan çukurlar doğal yollarla kayboldu

Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, şunları söyledi:

"Salda doğal güzellğine kavuşmaya başladı, bu da bize geçen yıl başlayan koruma önlemlerinin şuan itibarıyla son derece başarılı yürüdüğünü gösteriyor. Beyaz Adalar kıyısı, insanın ayak izinin olmadığını, çukurların bulunmadığı, doğal yumuşak topoğrafyasına kendi doğal süreciyle dönmeye başladı, daha da güzelleşecek. Artık insanların buraya girmelerine izin verilmeyince bu sezon o çukurları görmüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Salda Gölü eski haline dönüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 15 Ekim 2020'de ahşap bariyer ve halatlarla göle ve plaja giriş kapatıldı. Araç girişleri 500 metreye kadar engellendi. İnsan hareketliliği ise bariyerlerle belirlenen bölgede sınırlandırıldı.

Hal böyle olunca da doğa kendini yenilemeye başladı.

Uzmanlar, koruma kararlarının uygulandığı sürece insan eliyle baskı altına alınan doğal dengenin bozulması sürec

inin yaşanmayacağı görüşünde.

Salda Gölü'nün ise ilerleyen günlerde kendini yenilemesi ve daha iyi durumlara gelmesi bekleniyor.

