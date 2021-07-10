Alınan önlemler işe yaradı, Salda Gölü eski görünümüne kavuştu
Doğal güzelliği ile tüm dünyanın dikkatini çeken Salda Gölü'nde geçtiğimiz yıl uygulamaya geçirilen koruma kararları işe yaradı. İnsan eliyle tahrip edilen beyaz adalarda doğa kendini yeniledi. Salda Gölü eski günlerine dönmeye başladı.
Beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyu ile tüm dünyanın dikkatini çeken Salda Gölü'nde alınan tedbirler işe yaradı.
Geçtiğimiz sezon insan eliyle tahrip edilen beyaz adalar eski haline dönmeye başladı.
Alınan önlemler işe yarıyor
Salda Gölü'nde koruma önlemlerinden önce tüm bölümler vatandaşların ziyaretine açıktı.
Beyaz adalar kısmında göle girilebiliyor hatta mangal bile yapılabiliyordu. Ziyarete gelen vatandaşlar beyaz kumsalda çukurlar açıp hatta o kumları torbalara doldurarak evlerine götürüyordu.
Açılan çukurlar doğal yollarla kayboldu
Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, şunları söyledi:
"Salda doğal güzellğine kavuşmaya başladı, bu da bize geçen yıl başlayan koruma önlemlerinin şuan itibarıyla son derece başarılı yürüdüğünü gösteriyor. Beyaz Adalar kıyısı, insanın ayak izinin olmadığını, çukurların bulunmadığı, doğal yumuşak topoğrafyasına kendi doğal süreciyle dönmeye başladı, daha da güzelleşecek. Artık insanların buraya girmelerine izin verilmeyince bu sezon o çukurları görmüyoruz."
Salda Gölü eski haline dönüyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 15 Ekim 2020'de ahşap bariyer ve halatlarla göle ve plaja giriş kapatıldı. Araç girişleri 500 metreye kadar engellendi. İnsan hareketliliği ise bariyerlerle belirlenen bölgede sınırlandırıldı.
Hal böyle olunca da doğa kendini yenilemeye başladı.
Uzmanlar, koruma kararlarının uygulandığı sürece insan eliyle baskı altına alınan doğal dengenin bozulması sürec
inin yaşanmayacağı görüşünde.
Salda Gölü'nün ise ilerleyen günlerde kendini yenilemesi ve daha iyi durumlara gelmesi bekleniyor.