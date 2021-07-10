Kurban Bayramı'nda tatilci akınıyla birlikte Bodrum'un nüfusu artacak. Ancak uzmanlara göre Bodrum'u besleyen barajlar alarm veriyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'a içme suyu sağlayan 2 önemli barajımız var. Birisi Mumcular, öbürü Geyik Barajı. Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 30’un altına inmiş durumda. Önümüzdeki günlerde Bodrum'un içme suyu açısından çok büyük sıkıntılar yaşayabileceği gözüküyor" dedi.

Sulama mevsiminin başında su sıkıntısı yaşanıyor

Mumcular Barajı'ndaki kuraklık tarımı da etkiliyor.

Henüz sulama mevisiminin başında su sıkıntısı yaşandığını belirten Özçelik, "Çiftçilerimizin önümüzdeki günlerde ürün rekoltesinde bir düşüşle karşılaşma ihtimali var" diye konuştu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İlave kaynaklardan su temin edilmesi öneriliyor

Uzmanlar, susuzluk riskine karşı yeni yöntem öneriyor.

Özçelik, çözüm önerisi olarak ilave kaynaklardan su temin yoluna gidilmesi gerektiğini, en yakın olarak Geyik Barajı'ndan su temini yapıldığında kısa dönemde de olsa bir rahatlatma sağlayabileceğini aktardı.