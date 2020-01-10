Denizli'nin Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden inşaat alanında toprak göçmesi sonucu işçilerden Yaşar Şen, beline kadar toprağa gömüldü.

Şantiyedeki arkadaşlarının 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçme tehlikesinin olduğu inşaat alanında iş makinesi ile önlem alınırken, Şen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Şen'in vücudunda kırıklar tespit edildi.

Kaynak: AA