Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, deprem sonrasındaki yakın ilgisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı İlir Meta tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede Kurum'a, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Kurum, geçen kasım ayında yaşanan depremde yaşamını yitiren tüm Arnavutluk vatandaşlarına Allah'tan rahmet dileyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Kurum, Türk Kızılay aracılığıyla bölgeye bin 600 çadır gönderildiğini ve 600 konutta hasar tespitleri yapılarak ilgili bakanlıklara rapor sunulduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk halkının yaralarını sarmak amacıyla kalıcı 500 konut yapma talimatını da hatırlatan Kurum, "Bu çerçevede zemin artı üçü-dördü geçmeyen, sizin kültürünüze uygun 500 konutu ve ilave sosyal donatıları yapım hazırlığına başladık. İnşallah bu ay sonuna kadar temel atıp, 6 ay içerisinde de bitirmek istiyoruz" dedi.

Meta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta da deprem sonrasındaki yakın alakası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Türkiye'nin afet yönetimi noktasında çok etkili çalışmaları olduğunu ve yardımın çok hızlı bir şekilde ulaştığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye ile Arnavutluk arasında özellikle afet yönetimi konusunda iş birliğinin geliştirilmesine de değinen Meta, Türkiye'nin afet sonrası yönetimde önemli kurumları bulunduğuna dikkat çekti.

Meta, iki ülkenin tarihsel olarak birbirine çok yakın olduğunu vurgulayarak, bu noktada hem afetleri hem de mutlu anları paylaşmanın önemini belirtti.

Kurum ayrıca Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ile bir araya geldi.

Kaynak: AA