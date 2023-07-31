Denizli'de mevlitte tavuk pilav yiyen 73 kişi hastanelik oldu

Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi’nde 5 gün önce vefat eden annesi için mevlit okutan S.Ö., evlerinin önünde katılımcılara tavuklu pilav ikramında bulundu. Aradan 1 saat geçmesinin ardından pilavı yiyen bazı kişilerde mide bulantısı ve karın ağrısı başladı.

Ağrının şiddetinin artması üzerine kusmaya başlayan bazı vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi yönlendirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere başvuran 73 kişiden 51'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanede tedavisi süren 22 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşletme sahibi gözaltında

Acil servisin dolup taşması üzerine yetkililer harekete geçerek, tavuklu pilavdan incelemek üzere numune aldı.

Polis, tavuklu pilavı yapan işletme sahibinin ifadesini almak üzere karakola götürdü. Hastanede tedavisi tamamlanan bazı hastalar taburcu edilirken, birçoğunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.