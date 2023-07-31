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Türkiye
AA 31.07.2023 06:42

Mersin'de uyuşturucudan finans sağlayan terör örgütüne şafak baskını

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaparak terör örgütü PKK/KCK'ya destek sağladıkları tespit edilen 19 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı. Bazı adreslerde şüphelilerin polislerin gelişini izlemek için aydınlatma direğine kamera takmaları da dikkat çekti.

Mersin'de uyuşturucudan finans sağlayan terör örgütüne şafak baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, PKK/KCK'ya müzahir olduğu belirlenen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüphelilerin finans kaynağının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelir olduğu, "para akışını" gizlemek için çeşitli yollara başvurdukları saptandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Dron destekli operasyona 350 polis katıldı

Çalışmalarda, kimliği tespit edilen 19 zanlının, bu yöntemle PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 350 polis katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sokağın aydınlatma direğine güvenlik kameraları yerleştirmiş

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen baskında, zanlının evinin sokağındaki aydınlatma direğine yerleştirilen güvenlik kameraları dikkati çekti.

Polisin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Mersin PKK/KCK
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