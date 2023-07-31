Sokak ortasında drift atan ehliyetsiz sürücüye ceza

Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde otomobil sürücüsünün sokak içerisinde drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntülerde, sürücünün otomobili ile sokak ortasında drift attığı, daha sonra durarak bir kişiyle muhabbet ettiği görülüyor.

Yaklaşık 15 saniye cadde ortasında drift atan sürücünün, daha sonra bulunduğu yerden ayrıldığı görülüyor.

Görüntülerin haber yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis ekipleri, drift atan sürücünün H.A., olduğunu belirledi.

Otomobil, polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde yakalanarak durdurdu. Polisin durdurduğu sürücü H.A.'nın ehliyetinin olmadığı da tespit edildi.

H.K.'ye 'Drift Yapmak ve Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak' suçlarından 28 bin 532 idari para cezası uygulandı.

Drift yapılan araç ise sahibine teslim edildi.