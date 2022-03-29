Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kuruyemiş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Denizli'deki bir kuruyemiş imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Pamukkaleye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Murat Karabuğa'ya ait kuruyemiş imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, imalathanenin yan tarafındaki 3 katlı binaya da sıçradı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerindekiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
İmalathane ve yanındaki 3 katlı binada hasar meydana geldi.
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