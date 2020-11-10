Türkiye genelinde emniyet ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimleri sürüyor.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'den itibaren Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen yaşam alanlarının da olduğu noktalar ekiplerce denetlendi.

COVID-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekiplerin, karantina kuralını ihlal eden 249 kişiyi yurda yerleştirdiği ve 3 bin 150'şer lira ceza kestiği belirtildi.