Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Buldan ve Serinhisar ilçelerinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buldan ve Serinhisar'da izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 2 bölgede düzenlendiği operasyonda, G.G., B.C., D.M., T.K., R.T., E.F. ve B.A.yı suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Etiketler: izinsiz kazı denizli define avcılarıSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 14:29
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