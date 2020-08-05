Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da 3 bin 46 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 46 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülenlere yönelik operasyon düzenledi.
"3 bin 46 uyuşturucu hap ele geçirildi"
Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve araçlarındaki aramalarda 3 bin 46 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Haberler
- 15:12
- 15:14
- 15:12
- 15:08
- 14:25
Sıradaki Haber
Bayram tatilinin kaza bilançosu: 60 can kaybı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz