Kadir Solak yönetimindeki otomobil, Barbaros Caddesi kavşağında, karşı yönden gelen Muhammet Ali Karatopçu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, kaldırıma çıkıp ağaçları devirdi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Ayşe ve Ahmet Solak ile Mustafa Ali, Müşteva ve Enes Karatopçu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Solak, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA