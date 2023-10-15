Denizli'de 2 yayaya çarpıp kaçan otomobil sürücüsü yakalandı

F.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Kervansaray Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkek ve bir kadına çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 2 yayanın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan kişilerin cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücü yakalandı

Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı tespit edilen sürücünün otomobili, 4128 Sokak'ta park halinde bulundu. Evine gittiği belirtilen F.A. ise gözaltına alındı.

Sürücünün 2,55 promil alkollü olduğu belirlendi.