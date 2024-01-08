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Türkiye
AA 08.01.2024 12:55

Denizlerde fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de denizlerde fırtına bekleniyor.

Denizlerde fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, rüzgar yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Rüzgar, Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde, Kuzey Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde görülecek.

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Fırtına Batı Karadeniz ve Marmara'da çarşamba öğle saatlerinden sonra, Kuzey Ege'de ise gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

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