Denizlerde 9 ayda 20 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı

Çeşitli nedenlerle ülkelerini terk eden ve daha iyi bir yaşam ümidiyle ölümü göze alan düzensiz göçmenlerin Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak "umuda yolculuğu" sürüyor.

Düzensiz göçmenlerin en fazla kullandığı deniz yolunda Ege Denizi, açık ara ilk sırada yer alıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, eylül ayında 88 düzensiz göç olayındaki 3 bin 20 göçmenin 2 bin 993'ünü, Ege Denizi'nde yakaladı.

Eylül ayında 9 düzensiz göçmen ise denizde boğuldu.

Geçen yılın aynı ayında 3 bin 407 düzensiz göçmen yakalanırken, 24 kişi de denizde boğularak hayatını kaybetmişti.

Denizde yakalananların sayısı 19 bini aştı

Yılın 9 ayında denizlerde yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 19 bin 685 oldu.

"Umuda yolculuğa" çıkanların 18 bin 485'i Ege Denizi'nde, geri kalanları ise Akdeniz ve Karadeniz'de yakalandı.

Bu süre zarfında 72 düzensiz göçmen boğularak ya da hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen yılın aynı döneminde 15 bin 540 düzensiz göçmen yakalanmış, 51 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA