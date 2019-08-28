Türkiye

Denizi kirleten 2 gemiye 35 bin 176 lira ceza

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:53 - Son Güncelleme 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:58

Antalya'da deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 2 gemiye toplam 35 bin 176 lira ceza verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek için denetim yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında SETUR Marina'da bağlı 2 deniz aracının deniz kirliliği oluşturduğu tespit edildi. Gemilere toplam 35 bin 176 lira idari para cezası verildi. Deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerin hassasiyetle değerlendirildiği, Antalya Körfezi'nin karadan ve denizden kirlenmeye karşı korunması konusunda gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Vatandaşların da deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne ait 0 242 249 52 00 telefon numarasına bildirebilecekleri aktarıldı. Kaynak: AA Etiketler: gemi deniz kirliliği

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