Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'nun Abana ilçesinde, denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara havadan da destek veriliyor.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren Serhat Özcan'ın akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine başlatılan ve dün havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.
Arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 3. dalış timi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri ile AFAD ve emniyet güçleri katılıyor.
Çalışmalara havadan ve karadan da destek veriliyor.
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