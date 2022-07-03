Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizde akıntıya kapılıp kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Perşembe ilçesinde denize girip akıntıda kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Efirli Mahallesi'ndeki plajda arkadaşlarıyla denize giren 23 yaşındaki Resul Akkaya akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı.
Akkaya'nın denizde gözden kaybolduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yoğun dalganın olduğu denizde arama çalışması başlatan ekipler, kaybolan Resul Akkaya'yı bulmak için yoğun çaba harcadı.
Yaklaşık 20 kişinin katıldığı aramalarda, Akkaya'yı bulmak için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ordu
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