İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) sabah yapılması planlanan Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy ile Bostancı-Beşiktaş seferleri iptal edildi. İDO'nun bazı dış hat seferleri de yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) de, 07.00 ile 14.25 saatleri arasındaki Mudanya-Eminönü, Mudanya-Armutlu, Armutlu-Eminönü seferleri de karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecek.

Çanakkale'de de deniz ulaşımı aksıyor. Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada-Geyikli arasındaki seferler iptal edildi.