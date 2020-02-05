Ankara'da 5 katlı apartmanda yangın
Haber Giriş:
Başkentte, 5 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri, komşularını uyandırarak haber verdi. Yangın sebebiyle daire ve binada maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
İsmetpaşa Mahallesi Tatlıbal Apartmanı'nda yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıktığı dairede yaşayan aile dumandan etkilenen çocuklarını dışarıya çıkarırken, yangını fark eden apartman sakinleri de komşularını uyandırarak haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Daire ve binada maddi hasar oluştu
Apartmandan çıkmaya çalışırken dumandan etkilenen bina sakinlerinin tedavileri 112 Acil ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.
5 katlı apartmanın birinci katındaki yangın nedeniyle dairede ve binada maddi hasar oluştu.
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