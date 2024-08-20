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Türkiye
AA 20.08.2024 12:04

Deniz suyunun sıcaklığı balıkların büyümesini olumsuz etkiliyor

İklim değişikliğine bağlı deniz suyunda yaşanan ısı artışının, balıkların büyüme performansları ve besin değerlerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Deniz suyunun sıcaklığı balıkların büyümesini olumsuz etkiliyor

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sıcaklık rekorlarının kırılmaya başladığını anımsattı.

Kırılan rekorlarla birlikte sıcaklık oranlarında yaşanan artışın, karada yaşayan canlılar kadar denizde yaşayan canlıları da etkilediğini vurgulayan Samsun, özellikle yağış miktarındaki düşüşün balıkların büyüme performanslarında olumsuz etkilere neden olduğunu kaydetti.

Samsun, deniz suyu sıcaklığı artışının palamut ve hamsi gibi balıkların büyüme ve gelişme performanslarına olumsuz etkiler yaptığını yavaş yavaş görmeye başladıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"15 Ağustos itibarıyla küçük boydaki palamutların, çapari ile 1 Eylül'e kadar avlanmalarına yasal olarak izin verildi. Bu balıklar ağustos ayı ortalarında, yani bugünlerde 200-250 gram ağırlığındalar. Eski yıllarda bu balıklar yağan yağmurlarla birlikte bir haftada 350-400 grama, bir ay sonrasında ise yarım kiloya ulaşabilmekteydiler. Ancak o zaman haftada bir düzenli yağmur yağmakta idi. Şimdi bu yağmurlar yağmadığı için bu balıkların büyüme performanslarının olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz."

"Eti daha az olan hamsi ile karşılaştığımızı biliyoruz"

Palamudun yanı sıra hamsinin de deniz suyu sıcaklığından olumsuz etkilendiğini anlatan Samsun, "Aynı şekilde hamsi avcılığında da daha kısa süre bizim sahillerimizde bulunması, kondisyon faktörü dediğimiz besin değerlerinin düşük olması gibi durumlar söz konusu. Halkımızın çok iyi bildiği eski hamsilerden daha uzak, şekil olarak hamsi görünümünde ama kılçığı var, derisi var fakat eti daha az olan hamsi ile karşılaştığımızı biliyoruz" diye konuştu.

Besin zincirlerini etkiliyor

Samsun, sıcaklık değerlerindeki artışın, balıkların yanı sıra onların besin kaynakları üzerinde de olumsuz etkiler yarattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"On binlerce yıl atmosferde sabit kalan dünya ortalama hava sıcaklığının artması, elbette şehirleri, köyleri, karaları, denizleri, bütün tarım alanlarını etkilediği gibi denizin hasadı olarak kabul edilen su avcılığını da olumsuz etkileyecektir. Bu sıcaklık artışları fizyolojik olarak balıkların yanı sıra onların beslendiği, gözle görülemeyen besin yığını canlılar var, onların da hepsi bundan etkileniyorlar."

ETİKETLER
Balıkçılık İklim Değişikliği Karadeniz Bölgesi Küresel Isınma
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