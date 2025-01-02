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Türkiye
AA 02.01.2025 15:33

Demirkapı Tüneli: Bir ucu bahar, diğer ucu kış…

Antalya'nın Manavgat ile İbradı ilçelerini birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli'nin iki tarafında yaşanan iklim değişkenliği yolcuları şaşırtıyor.

Demirkapı Tüneli: Bir ucu bahar, diğer ucu kış…

Antalya ile Konya arasındaki mesafeyi azaltmak amacıyla 2023'te tamamlanarak hizmete açılan 5068 metre uzunluğundaki tünel sayesinde iki kent arasındaki mesafe 4 saatten 2,5 saate düştü.

Hava sıcaklığı 5 derece değişiyor

Her iki ucunda coğrafi konumdan dolayı iklim değişikliği yaşanan tünelin, giriş ve çıkışındaki hava sıcaklığı 5 derece değişiyor. Bu dönemde Manavgat ilçesi tarafında bahar havası yaşanırken, tünelin İbradı ilçesi tarafında ise kar yağışlı hava hakim oluyor.

Yaklaşık 4 dakikalık tünelde yolculuk yapanlar, iklim değişikliği nedeniyle şaşkınlık yaşıyor.

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