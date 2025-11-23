Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
AA 23.11.2025 13:47

Demir yollarındaki iltisak hatlarında 150,5 kilometrelik 9 projede yapım çalışması sürüyor

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanında sanayi üretimini limanlara lojistik merkezlere ve ana demir yolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarının sürdüğünü, toplam uzunluğu 150,5 kilometre olan 9 projede yapım çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Demir yollarındaki iltisak hatlarında 150,5 kilometrelik 9 projede yapım çalışması sürüyor
[Fotograf: DHA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de demir yollarındaki iltisak hatları yatırımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, dört bir yanında sanayi üretimini limanlara, lojistik merkezlere ve ana demir yolu koridorlarına bağlayan iltisak hattı yatırımlarının, hızla devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, "Ülkemizin ulusal demir yolu ağı üzerinde, 445,8 kilometre uzunluğunda 287 iltisak hattı bulunuyor" dedi.

Uraloğlu, yapımı devam eden iltisak hatları hakkında da bilgi vererek, "Filyos, Adapazarı Karasu, Afyonkarahisar İşcehisar, Polatlı ve Ticaret Odası OSB, Çukurova, Dörtyol-Hassa Tüneli ve Demiryolu 1. Etap, Hasanbey Lojistik Merkezi-Eskişehir OSB, İncesu OSB ve Havza OSB iltisak hatlarında yapım çalışmaları sürüyor. Toplam uzunluğu 150,5 kilometre olan ayrı 9 projemizde, yapım çalışmalarına devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir yollarındaki iltisak hatlarında 150,5 kilometrelik 9 projede yapım çalışması sürüyor

"Hatlarımız tamamlandığında 885,1 kilometre uzunluğunda iltisak hattımız olacak"

Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan, 17 kilometrelik 8 iltisak hattı bulunduğunu belirten Uraloğlu, 82,4 kilometrelik 10 projeyi tamamladıklarını, 189,4 kilometrelik 17 iltisak hattının ise proje çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Uraloğlu, tamamlanacak iltisak hattı projelerine değinerek, şunları söyledi:

"Şu anda mevcut hatlarımızın yanı sıra, yapımı devam eden ve etüt edilen hatlarımız da tamamlandığında, 885,1 kilometre uzunluğunda 331 iltisak hattımız olacak. 12. Kalkınma Planı kapsamında ise 2028 yılında iltisak hattı uzunluğunu 608 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz."

Demir yollarındaki iltisak hatlarında 150,5 kilometrelik 9 projede yapım çalışması sürüyor

Öte yandan, Bakan Uraloğlu, söz konusu hatlarla gerçekleştirilen yük taşımalarının, tüm demiryolu yük taşımalarının yaklaşık yüzde 46,9'unu oluşturduğunu belirterek, ocak-ekim döneminde iltisak hatlarıyla 9,8 milyon ton yük taşıdıkları bilgisini verdi.

