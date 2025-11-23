Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
Türkiye
AA 23.11.2025 12:54

DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltında

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltında

DEAŞ'ın finansman kaynaklarının deşifresi ve finanse edilmesinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde soruşturma yürütüldü.

DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve örgüte fon sağladıkları öne sürülen 13 zanlı tespit edildi.

Ekipler, 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı şafak operasyonuyla 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep DEAŞ
