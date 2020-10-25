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DEAŞ'ın sözde bayrağını açan kişi gözaltında
[Fotoğraf: Arşiv]
Şanlıurfa Valiliği, Rasulayn'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağının açılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezine bağlı Cöze Meydan'ında yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağının açılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Rasulayn Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk kuvvetleri tarafından, olayın faili olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alınmış olup, konuya ilişkin tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 19:34
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