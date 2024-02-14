Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.02.2024 10:45

DEAŞ'a para gönderdiği belirlenen 3 kişi tutuklandı

Bilecik'te silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıslarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı, 3 'ü tutuklandı.

DEAŞ'a para gönderdiği belirlenen 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu şahısların kontrolünde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının tutulduğu kampa para gönderen 12 kişi tespit edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda 12 kişiden 9'u yakalandı.

Zanlılar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan 9 şahıstan 3'ü tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanamayan 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 

ETİKETLER
DEAŞ Bilecik
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da sağanak sele neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Markette ambalajı kurtlanmış süt bulundu
12:21
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis: Sürücüler zor anlar yaşıyor
12:16
Battaniye üretim merkezi Uşak ihracat hedeflerine odaklandı
12:13
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tamamen yüz yüze eğitimi hedefliyor
12:08
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
12:13
Suriye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Yolu kapanan mezrada çalışmalar devam ediyor
Yolu kapanan mezrada çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ