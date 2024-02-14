DEAŞ'a para gönderdiği belirlenen 3 kişi tutuklandı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu şahısların kontrolünde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının tutulduğu kampa para gönderen 12 kişi tespit edildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda 12 kişiden 9'u yakalandı.
Zanlılar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na çıkarıldı.
Mahkemeye çıkarılan 9 şahıstan 3'ü tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yakalanamayan 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.