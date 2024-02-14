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Türkiye
İHA 14.02.2024 10:29

Adana'da dereyi kirleten fabrikaya para cezası

Adana'nın Kozan ilçesinde Deliçay Deresi fabrika atıkları nedeniyle siyah ve mor aktı. Yapılan incelemeden sonra dereyi kirleten fabrika belirlenerek para cezası uygulandı.

Adana'da dereyi kirleten fabrikaya para cezası

Kozan'da Organize Sanayi bölgesine yakın olan Deliçay Deresi siyah ve mor akınca vatandaşlar ilgi yerlere şikayette bulundu.

Vatandaşlar ve çevre kuruluşları dere yatağına Organize Sanayi Bölgesinden bırakıldığı iddia edilen atıklar için sıkı bir denetim yapılmasını isterken dere yatağında daha önce bulunan kurbağa, kaplumbağa ve balık gibi canlıların artık yaşamadığını iddia etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar derenin sık sık siyah ve mor renge bürünmesi sonrası özellikle yaz döneminde kokudan durulmadığını söyledi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

“Firma tespit edilip ceza uygulandı”

Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın gerekli incelemelerin başlatıldığını ve yapılan ilk denetimlerde bir firmanın personelinin bir boya içeren maddenin yanlış yere dökülmesi ile dere yatağında renk değişimi olduğu ortaya çıktı.

Aydın, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek gerekli müdahale yapıldı. Firmaya idari para cezası uygulandı ve dere temizliğinin yapılacak” dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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