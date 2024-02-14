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Türkiye
AA 14.02.2024 10:21

Leylekler bu yıl Kars'a erken geldi

Kars'ta havaların erken ısınmasıyla baharın müjdeleyicisi leylekler bu yıl erken geldi.

Leylekler bu yıl Kars'a erken geldi
[Fotograf: AA]

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla il merkezine bağlı Kümbetli köyündeki yuvalarına bu sene bir ay erken döndü.

Köy sakinlerinden Nihat Ersarı, leylek yuvasının evinin yanında olduğunu belirterek, "Havalar bu sene güzel gitti, leylekler de erken geldi. 10'uncu ayda buradan göç etmeye başlıyor, bu sabah geri geldi." dedi.

Leylekler bu yıl Kars'a erken geldi

Yöre halkından 74 yaşındaki Muharrem Erbil de leyleklerin genelde mart ayında köylerine geldiğini anlatarak, "Bu yıl kışımız iyi geçti, kar çok olmadı, havalar sıcak. 'Leylek 8'e gelmez, 9'a kalmaz' diyoruz ama bu yıl hava güzel, çok erken geldi." diye konuştu.

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