Şanlıurfa'da sağanak sele neden oldu

Kentte gece geç saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sağanak yağışın sele dönüşmemesi için belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaparak, tıkalı olan mazgalları açtı. Yağış nedeniyle Eyyübiye, Akabe, Maşuk, Eyyüpnebi ve Muradiye mahallelerinde bazı evleri su bastı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise giriş katında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hastaları, kent merkezindeki başka hastanelere yönlendirdi.

Şanlıurfa’da, geçen yıl 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi ise yaralanmıştı.