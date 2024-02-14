Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.02.2024 10:44

Şanlıurfa'da sağanak sele neden oldu

Şanlıurfa'da, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi, bazı evlerde ise su baskınları yaşandı.

Şanlıurfa'da sağanak sele neden oldu
[Fotograf: DHA]

Kentte gece geç saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlandı. 

Sağanak yağışın sele dönüşmemesi için belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaparak, tıkalı olan mazgalları açtı. Yağış nedeniyle Eyyübiye, Akabe, Maşuk, Eyyüpnebi ve Muradiye mahallelerinde bazı evleri su bastı.

Şanlıurfa'da sağanak sele neden oldu

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise giriş katında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hastaları, kent merkezindeki başka hastanelere yönlendirdi.

Şanlıurfa’da, geçen yıl 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi ise yaralanmıştı.

ETİKETLER
Şanlıurfa Sel
Sıradaki Haber
Adana'da dereyi kirleten fabrikaya para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Markette ambalajı kurtlanmış süt bulundu
12:21
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis: Sürücüler zor anlar yaşıyor
12:16
Battaniye üretim merkezi Uşak ihracat hedeflerine odaklandı
12:13
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tamamen yüz yüze eğitimi hedefliyor
12:08
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
12:13
Suriye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Yolu kapanan mezrada çalışmalar devam ediyor
Yolu kapanan mezrada çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ