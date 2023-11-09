Damacana yüklü tırın dorsesi açıldı, iki kişi altında kalmaktan son anda kurtuldu

Cumhuriyet Mahallesi'nde damacana yüklü tır kavşaktan dönüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dorsesinin yan kapağı açıldı. Dorsede bulunan su dolu damacanalar yola ve kaldırıma dağıldı.

Çevredekilerin uyarısı üzerine tırın şoförü aracı durdurdu. Damacanaların yola dağıldığı sırada iki kişi, su dolu damacanaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde su damacanalarının dorseden yola ve kaldırıma düşmesi, bu sırada iki kişinin kaçtığı anlar görülüyor.