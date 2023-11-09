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Türkiye
DHA 09.11.2023 14:29

Damacana yüklü tırın dorsesi açıldı, iki kişi altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Bahçelievler'de damacana yüklü tırın dorse kapağı açıldı. Damacanalar yola dağılırken, kaldırımda yürüyen iki kişi damacanaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde damacana yüklü tır kavşaktan dönüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dorsesinin yan kapağı açıldı. Dorsede bulunan su dolu damacanalar yola ve kaldırıma dağıldı.

Çevredekilerin uyarısı üzerine tırın şoförü aracı durdurdu. Damacanaların yola dağıldığı sırada iki kişi, su dolu damacanaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde su damacanalarının dorseden yola ve kaldırıma düşmesi, bu sırada iki kişinin kaçtığı anlar görülüyor.

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Damacana yüklü tırın dorsesi açıldı, iki kişi altında kalmaktan son anda kurtuldu
Damacana yüklü tırın dorsesi açıldı, iki kişi altında kalmaktan son anda kurtuldu
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