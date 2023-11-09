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Türkiye
DHA 09.11.2023 14:24

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aranan 121 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'resmi evrakta sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu madde ticareti' gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de katıldığı operasyonda 900 personel ve 180 ekip yer aldı.

Eş zamanlı olarak 170 adrese yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 121 kişi gözaltına alındı.

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