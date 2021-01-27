Kars'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık görevlilerinden oluşan Acil Müdahale Timleri, 112 Acil Servis Hattı'na gelen ihbarlar üzerine harekete geçiyor.

Zorlu şartlarda hayat kurtarma yarışı

Acil Müdahale Timleri, 1 metreyi aşan karlı yollarda paletli ambulans ve snowtrack ambulans desteğiyle vakalara ulaşmaya çalışıyor. Hasta almaya giderken kara saplanan ambulansların yardımına da yine ambulanstaki sağlık görevlileri koşuyor.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlusu Tahsin Ulu tüm zorluklara rağmen severek yaptığı görevini anlattı:

"Çalışmalarımızı, 73 UMKE gönüllüsü, 16 istasyonda bulunan 112 ekipleriyle gerçekleştiriyoruz. Kışın görevimiz daha zor. Kars'ın yüksek rakımda yer alması ve yoğun kar yağışının olması nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Özellikle Sarıkamış ilçemizde kar yağışı daha fazla olduğu için burada daha çok hasta kurtarma operasyonları yapıyoruz."

UMKE personeli Duygu Arpağ önemli olanın hastalarını sağlığı olduğunu vurgulayarak sağlık personelleri olarak daima göreve hazır olduklarını söyledi:

"İşimizi severek yapıyoruz. Bizim için asıl olan hastalarımızın sağlığıdır. Yeri geliyor hastalarımızı sırtımızda taşıyoruz. Hastaları alıp hastaneye ulaştırdığımızda ya da bir sıcak tebessümlerini gördüğümüzde bütün yorgunluğumuzu atıyoruz. Hastaların evlerine sağlıklı bir şekilde döndüğünü gördüğümüzde mutlu oluyoruz."

Zorlu kış şartlarında karlı dağları aşarak ulaştıkları hastaları bazen sırtlarında taşıyan timler, dondurucu soğuklara rağmen canları pahasına hayat kurtarmanın uğraşını vermeye devam ediyor.