Dağıstanlı boksör Nurmagomedov havalimanı açılışında

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla uçuşlara açılıyor.

İstanbul'un yeni dünyanın en büyük havalimanının açılışı için, siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli de havalimanına gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı.

Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Habib Nurmagomedov, karma dövüş sanatlarında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek dikkatleri üzerine çekti.

Nurmagomedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yeni havalimanı açılışına katılıyor. Sporcu, İstanbul Boğazı’nda çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dağıstanlı sporcu, sosyal medya hesabından, İstanbul Boğazı'nda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Müslüman boksörün paylaşımına Türk hayranları da kayıtsız kalmadı. Çok sayıda takipçisi, “İstanbul'a hoş geldin” yorumu yaptı.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu olma unvanına sahip Nurmagomedov, ırkçı çıkışlarıyla tepki çeken İrlandalı boksör Mc Gregor'u ringde mağlup ederek dünya çapında büyük ses getirmişti.

Kaynak: TRT Haber